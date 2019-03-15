رياضة | اليوم.. الإعلان عن تميمة أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. الإعلان عن تميمة أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقرت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية، على تحديد اليوم الجمعة موعدًا للإعلان عن التميمة الخاصة بالبطولة التى تستضيفها مصر، خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

وأعلن المهندس أحمد مجاهد، المنسق العام لبطولة الأمم الإفريقية، أنه تم الانتهاء من تجهيز تميمة البطولة، وسيتم الإعلان عنها بعد عرضها على اللجنة المكلفة من الاتحاد الإفريقي "كاف" ، خلال الساعات المقبلة.

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وكشف مجاهد، أنه سيتم أيضًا الإعلان عن الأغنية الخاصة بالبطولة، والمطرب الذى سيؤديها، والمشاهير الذين ستتم دعوتهم لحفل الافتتاح بعد الاتفاق عليها مع كاف.