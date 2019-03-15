رياضة | الأهلي يعلن جاهزية "سعد ومروان ومحارب" لموقعة شبيبة الساورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعلن جاهزية "سعد ومروان ومحارب" لموقعة شبيبة الساورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ينتظم سعد سمير ومروان محسن وإسلام محارب، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تدريبات الكرة الجماعية اليوم الجمعة على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في إطار الاستعدادات لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري المقرر لها السادسة مساء غد السبت في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وكان الثلاثي قد شارك في جزء من تدريبات الفريق الجماعية أمس، قبل أن يستكملوا برنامجهم الاستشفائي الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي، ويشرف على قيادته اليخاندرو خافيير مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني.
ويخوض الأهلي مرانه الأخير في الرابعة عصر اليوم الجمعة على ملعب الجيش برج العرب بالإسكندرية؛ استعدادا لمواجهة بطل الجزائر.
محاضرة فيديو للاعبي الأهلي استعدادا لشبيبة الساورة
يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين مساء اليوم الجمعة داخل معسكر الفريق بالإسكندرية؛ استعدادا لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري.
ويلتقي الأهلي مع نظيره شبيبة الساورة الجزائري في السادسة مساء غد السبت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وتشهد المحاضرة مراجعة خطة المباراة وتذكير اللاعبين بالمهام والواجبات المكلفين بها؛ لضمان تحقيق الفوز في مواجهة الغد لتصدر المجموعة والصعود إلى ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي في نسخته الحالية.
الأهلي يختتم تدريباته لمواجهة شبيبة الساورة
يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الرابعة عصر اليوم الجمعة استعداداته لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري المقرر لها السادسة مساء غد السبت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي اليوم على استاد الجيش ببرج العرب، حيث يشهد المران وضع اللمسات الأخيرة على استعدادات الفريق لمواجهة بطل الجزائر غدا.
يذكر أن الأهلي دخل معسكرا مغلقا أمس الخميس عقب خوض مرانه على ملعب التتش بالجزيرة، حيث فضل الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي الدخول في معسكر مبكر؛ من أجل الوصول باللاعبين إلى أعلى معدلات التركيز قبل المباراة.
شروط حضور قرعة أمم إفريقيا 2019
حدد الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" مجموعة من الشروط من أجل السماح لحضور قرعة بطولة الأمم الإفريقية المقرر إقامتها فى يونيو المقبل فى مصر.
وجاء شروط الاتحاد الإفريقى بالنسبة للراغبين فى حضور القرعة من قبل الإعلاميين ووسائل الإعلام المختلفة كالأتى:
- التقدم للحصول على بطاقة الاعتماد الخاصة بحفل القرعة يكون من خلال الحساب الخاص لكل صحفى بقناة الاعلام (Media Channel) على موقع الاتحاد الافريقي.
- بالنسبة للصحفيين الذين لديهم حساب خاصaccount على قناة الإعلام فيمكنهم من الآن الدخول إلى موقع الكاف والتسجيل للحصول على بطاقة الاعتماد الخاصة بحفل القرعة.
- بالنسبة للصحفيين الذين ليس لديهم حساب خاص بقناة الاعلام فيجب عليهم القيام بخطوتين، الأولى التسجيل لعمل حساب خاص بقناة الاعلام بموقع الاتحاد الإفريقي وبعد الاعتماد من الكاف يقوم بالخطوة الثانية لاستخراج بطاقة الاعلام الخاصة به.
صدمة في الأهلي قبل مباراة القمة أمام الزمالك
تلقى النادي الأهلي صدمة في طول مدة غياب حمدي فتحي لاعب الوسط الذي تعرض للإصابة في مباراة بتروجت ضمن منافسات الدوري المصري.
وأثبتت الأشعة أن حمدي فتحي تعرض لإصابة بمزق في العضلة الخلفية تحتاج للعلاج لمدة 45 يومًا وهو ما صدم مسئولي الأهلي.
ويغيب حمدي فتحي عن مباراة القمة أمام الزمالك يوم 30 من شهر مارس الجاري والتي تحدد بشكل كبير ملامح المنافسة على لقب الدوري المصري.