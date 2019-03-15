رياضة | الأهلي يعلن جاهزية "سعد ومروان ومحارب" لموقعة شبيبة الساورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعلن جاهزية "سعد ومروان ومحارب" لموقعة شبيبة الساورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظم سعد سمير ومروان محسن وإسلام محارب، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تدريبات الكرة الجماعية اليوم الجمعة على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في إطار الاستعدادات لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري المقرر لها السادسة مساء غد السبت في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الثلاثي قد شارك في جزء من تدريبات الفريق الجماعية أمس، قبل أن يستكملوا برنامجهم الاستشفائي الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي، ويشرف على قيادته اليخاندرو خافيير مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني.

ويخوض الأهلي مرانه الأخير في الرابعة عصر اليوم الجمعة على ملعب الجيش برج العرب بالإسكندرية؛ استعدادا لمواجهة بطل الجزائر.

محاضرة فيديو للاعبي الأهلي استعدادا لشبيبة الساورة

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين مساء اليوم الجمعة داخل معسكر الفريق بالإسكندرية؛ استعدادا لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري.

ويلتقي الأهلي مع نظيره شبيبة الساورة الجزائري في السادسة مساء غد السبت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتشهد المحاضرة مراجعة خطة المباراة وتذكير اللاعبين بالمهام والواجبات المكلفين بها؛ لضمان تحقيق الفوز في مواجهة الغد لتصدر المجموعة والصعود إلى ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي في نسخته الحالية.

الأهلي يختتم تدريباته لمواجهة شبيبة الساورة

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الرابعة عصر اليوم الجمعة استعداداته لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري المقرر لها السادسة مساء غد السبت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي اليوم على استاد الجيش ببرج العرب، حيث يشهد المران وضع اللمسات الأخيرة على استعدادات الفريق لمواجهة بطل الجزائر غدا.

يذكر أن الأهلي دخل معسكرا مغلقا أمس الخميس عقب خوض مرانه على ملعب التتش بالجزيرة، حيث فضل الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي الدخول في معسكر مبكر؛ من أجل الوصول باللاعبين إلى أعلى معدلات التركيز قبل المباراة.