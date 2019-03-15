رياضة | محاضرة فيديو للاعبي الأهلي استعدادا لشبيبة الساورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محاضرة فيديو للاعبي الأهلي استعدادا لشبيبة الساورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين مساء اليوم الجمعة داخل معسكر الفريق بالإسكندرية؛ استعدادا لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري.

ويلتقي الأهلي مع نظيره شبيبة الساورة الجزائري في السادسة مساء غد السبت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتشهد المحاضرة مراجعة خطة المباراة وتذكير اللاعبين بالمهام والواجبات المكلفين بها؛ لضمان تحقيق الفوز في مواجهة الغد لتصدر المجموعة والصعود إلى ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي في نسخته الحالية.

الأهلي يختتم تدريباته لمواجهة شبيبة الساورة

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الرابعة عصر اليوم الجمعة استعداداته لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري المقرر لها السادسة مساء غد السبت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي اليوم على استاد الجيش ببرج العرب، حيث يشهد المران وضع اللمسات الأخيرة على استعدادات الفريق لمواجهة بطل الجزائر غدا.

يذكر أن الأهلي دخل معسكرا مغلقا أمس الخميس عقب خوض مرانه على ملعب التتش بالجزيرة، حيث فضل الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي الدخول في معسكر مبكر؛ من أجل الوصول باللاعبين إلى أعلى معدلات التركيز قبل المباراة.