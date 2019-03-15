رياضة | المصري يفتقد نجمي الفريق أمام سموحة بسبب الإيقاف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصري يفتقد نجمي الفريق أمام سموحة بسبب الإيقاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكد غياب الثنائي إسلام عطية وأوستن أموتو لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، عن مواجهة سموحة المقبلة بالدوري، بسبب تعرضهما للإيقاف.

ويدرس إيهاب جلال المدير الفني للفريق البورسعيدي، العديد من البدائل لتعويض غياب الثنائي الذي يٌعد من الركائز الأساسية للفريق خلال الفترة الأخيرة.

ويلتقي الفريقان، في السادسة مساء غدٍ السبت، على ملعب الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.