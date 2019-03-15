رياضة | تابعونا.. لحظة بلحظة متابعة قرعة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تابعونا.. لحظة بلحظة متابعة قرعة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تنطلق بعد دقائق قرعة الدور ربع ونصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، بالإضافة لقرعة دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي.
ومن المقرر أن تبدأ مراسم القرعة، في الواحدة من ظهر اليوم على أن تقام قرعة الدورين الربع والنصف نهائي، كما سيحدد من سيتم معاملته كصاحب للملعب في المباراة النهائية، وستقام بشكل عشوائي دون أية محاذير، ويتوقع سقوط فريقين من البلد ذاتها، أو فريقين تواجها من قبل في دور المجموعات.
ومن المقرر أن تبدأ مراسم القرعة، في الواحدة من ظهر اليوم على أن تقام قرعة الدورين الربع والنصف نهائي، كما سيحدد من سيتم معاملته كصاحب للملعب في المباراة النهائية، وستقام بشكل عشوائي دون أية محاذير، ويتوقع سقوط فريقين من البلد ذاتها، أو فريقين تواجها من قبل في دور المجموعات.
ويقدم الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر لمراسم قرعة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لحظة بلحظة..