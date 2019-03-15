رياضة | تابعونا.. لحظة بلحظة متابعة قرعة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي live

ومن المقرر أن تبدأ مراسم القرعة، في الواحدة من ظهر اليوم على أن تقام قرعة الدورين الربع والنصف نهائي، كما سيحدد من سيتم معاملته كصاحب للملعب في المباراة النهائية، وستقام بشكل عشوائي دون أية محاذير، ويتوقع سقوط فريقين من البلد ذاتها، أو فريقين تواجها من قبل في دور المجموعات.

