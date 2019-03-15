رياضة | نائبا عن وزير الرياضة.. حداد يستقبل اللاعبة نعمة سعيد بطلة العالم في رفع الأثقال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائبا عن وزير الرياضة.. حداد يستقبل اللاعبة نعمة سعيد بطلة العالم في رفع الأثقال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل صباح اليوم الجمعة الدكتور عمرو حداد، مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية، نائبا عن الوزير، اللاعبة نعمة سعيد وذلك بعد فوزها بثلاث ميداليات ذهبية فى بطولة العالم للشباب والتي أقيمت بلاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من ٨ حتي ١٥ مارس الجاري.

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ونقل "الحداد" تهنئة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لبطولة مصر والعالم، حيث أعرب عن سعادته بهذا الانجاز الكبير الذي يضاف لسجل الرياضة المصرية، مثنيا على دور الاتحاد المصري لرفع الاثقال برئاسة محمود محجوب ، في إعداد لاعبيه اللذين حققوا كثير من الالقاب والميداليات، موجها بتوسيع قاعدة المنافسة للعبة ومواصلة تحقيق الميداليات في البطولات المختلفة وبذل مزيد من الجهد إستعدادا لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

يذكر أن وزير الشباب والرياضة قد أشاد بأداء اللاعبة عقب فوزها وتحقيقها لثلاث ميداليات ذهبية ببطولة العالم للشباب بأمريكا، وقد أستجاب الدكتور أشرف صبحي لطلب اللاعبة بتطوير ورفع كفاءة صالة رفع الأثقال بمركز شباب المحسمة بالإسماعيلية والذى خرجت منه اللاعبة وتزويده بأحدث الأجهزة خلال الأسبوع القادم لاسيما وأن المركز يقدم للمجتمع أبطالاً في رفع الاثقال.