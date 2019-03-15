رياضة | عاجل.. القدر ينقذ منتخب بالكامل من حادث نيوزيلندا الإرهابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. القدر ينقذ منتخب بالكامل من حادث نيوزيلندا الإرهابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجا لاعبو منتخب بنجلاديش للكريكيت من حادث إطلاق النار، الذي استهدف اليوم الجمعة، أحد المسجدين اللذين تعرضا لهجوم إرهابي بمدينة كرايست تشيريش في نيوزيلندا، وأسفر عن سقوط 49 قتيلا وعشرات المصابين.

وقال نظام الدين تشودهوري المدير التنفيذي لاتحاد الكريكيت في بنجلاديش: "فريقنا كان يتجه نحو المسجد لأداء صلاة الجمعة، الهجوم وقع قبل أن يصل فريقنا للمكان".

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وأكد مدير الفريق خالد مسعود أن جميع أعضاء المنتخب بخير.

وألغيت المباراة المقررة غدا السبت بين منتخبي بنغلاديش ونيوزيلندا للكريكيت لضمان أمن اللاعبين، وفقا لما أعلنه المنتخب النيوزيلندي على "تويتر".

وشهدت مدينة كرايست تشيرش هجوم إطلاق نار على مسجدين مختلفين، الأول في مسجد بشارع دينز، والثاني في مسجد بشارع لينوود.