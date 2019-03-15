رياضة | "زيدان" يكتب النهاية الحزينة لجاريث بيل مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "زيدان" يكتب النهاية الحزينة لجاريث بيل مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف جوناثان بارنيت وكيل أعمال الويلزي جاريث بيل لاعب نادي ريال مدريد الإسباني عن أسباب الخلاف والذي كان متواجد بين بيل والفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال خلال الفترة الماضية.

وكانت تقارير صحفية إسبانية ذكرت أن عودة زيدان كمدرب لريال مدريد ستجعل بيل يرحل عن صفوف النادي الملكي في شهر يوليو المقبل.

ونقلت شبكة البي بي سي البريطانية تصريحات بارنيت والذي قال: بيل كان يريد اللعب بطريقة وزيدان كان يريد منه اللعب بآخرى وهذا كان سبب الخلاف بينهما، خاصة أن الفترة الماضية كانت سيئة بالنسبة لموكلي.

وأضاف بارنيت: بيل يريد اللعب لريال مدريد حتى نهاية مسيرته، وهو سعيد للغاية حيث سيقوم بالتحدث مع زيدان.

وأكمل وكيل بيل حديثه قائلًا: إذا تركه المدرب يلعب كما يريد مع الكثير من المباريات، سيلمع بيل مرة أخرى في الريال.

ويذكر أن ناديي مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيين اهتما بضم بيل في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتولى زيدان تدريب نادي ريال مدريد بعد إقالة المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري.

سواريز يكشف أسباب فشل انضمامه لأرسنال في 2013

كشف الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني سبب عدم إتمام انتقاله إلى نادي آرسنال الإنجليزي في صيف عام 2013 عندما كان لاعبًا في صفوف ليفربول الإنجليزي.

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ونقل OTRO تصريحات لويس سواريز والذي قال: في هذا الموسم ليفربول تأهل للدوري الأوروبي، ولكن الموسم انتهى للريدز بصورة كارثية.

وتابع سواريز: بعدها قررت الانتقال لنادي آرسنال ولكن جاء إلي ستيفن جيرارد ووعدني بأنه إذا بقيت في ليفربول في موسم 2013-2014 فسيذهب الريدز إلى دوري أبطال أوروبا لمواجهة برشلونة أو ريال مدريد أو بايرن ميونيخ، كما أخبرني أنني لن أشعر بالراحة إذا انتقلت إلى نادي آرسنال.

واضاف سواريز: كنت هذه أخر محادثة بيني وبين جيرارد في اللحظة المذكورة وأخبرت وكيل أعمالي أنني اتخذت القرار بالبقاء مع ليفربول، لأن كلمات جيرارد أقنعتني، لأنها جاءت من قائد حقيقي وهو شخص ساعدني كثيرًا.

ويذكر أن آرسنال كان تقدم بعرض قدره 40 مليون جنيه إسترليني لضم سواريز في عام 2013 من ليفربول.

أول خطوة من يوفنتوس لضم "ندومبيلي"

لايزال نادي يوفنتوس الإيطالي مهتمًا بالتعاقد مع الفرنسي تانجاي ندومبيلي لاعب وسط ليون الفرنسي خلال الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن فابيو باراتيتشي المدير الرياضي بيوفنتوس سافر إلى دولة فرنسا من أجل حسم المفاوضات لانتقال اللاعب تانجاي ندومبيلي للبيانكونيري.

ويذكر أن يوفنتوس سيجد منافسة شرسة من باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي لضم ندومبيلي.

ويملك ندومبيلي شرط جزائي في عقده الحالي مع ليون قيمته 60 مليون يورو.

وكان جيان ميتشيل أولاس رئيس ليون قال قبل مواجهة برشلونة الإسباني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أنه يرحب ببيع اللاعب ندومبيلي إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان.