رياضة | أول خطوة من يوفنتوس لضم "ندومبيلي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول خطوة من يوفنتوس لضم "ندومبيلي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لايزال نادي يوفنتوس الإيطالي مهتمًا بالتعاقد مع الفرنسي تانجاي ندومبيلي لاعب وسط ليون الفرنسي خلال الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن فابيو باراتيتشي المدير الرياضي بيوفنتوس سافر إلى دولة فرنسا من أجل حسم المفاوضات لانتقال اللاعب تانجاي ندومبيلي للبيانكونيري.

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ويذكر أن يوفنتوس سيجد منافسة شرسة من باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي لضم ندومبيلي.

ويملك ندومبيلي شرط جزائي في عقده الحالي مع ليون قيمته 60 مليون يورو.

وكان جيان ميتشيل أولاس رئيس ليون قال قبل مواجهة برشلونة الإسباني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أنه يرحب ببيع اللاعب ندومبيلي إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان.