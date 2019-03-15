شكرا لقرائتكم محمد أبو الوفا يرأس بعثة المنتخب فى رحلة النيجر ونيجيريا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على إسناد رئاسة بعثة المنتخب الأول فى رحلته إلى النيجر ونيجريا، لمحمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة الجبلاية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة النيجر يوم 22 أو 23 مارس فى الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019، والتى تستضيفها مصر، ثم مباراة ودية أمام نيجيريا يوم 26 مارس.

وتتوجه بعثة منتخب مصر إلى النيجر يوم 21 مارس الجارى على متن طائرة خاصة ثم السفر إلى نيجيريا يوم 24 مارس.