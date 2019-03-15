شكرا لقرائتكم 3 زملكاوية شاهدون على آخر انتكاسة للأبيض أمام فرق الجزائر.. تعرف عليهم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض الزمالك مواجهة نصر حسين داى الجزائرى المقرر لها بعد غد، الأحد، بطموحات كبيرة للتأهل والثأر من الفرق الجزائرية التى منعت الفارس الأبيض من التأهل للمربع الذهبى وتخطى دور المجموعات فى نسخة الأبطال للعام 2017.

ويحتل الزمالك المركز الأول فى مجموعته برصيد 8 نقاطـ ويأتى خلفه بترو أتلتيكو الأنجولى بـ7 نقاط ونصر حسين داى بنفس الرصيد من النقاط وجورماهيا الكينى فى المركز الأخير بـ6 نقاط، حيث يحتاج الزمالك إلى نقطة واحدة لضمان التأهل مباشرة إلى دور الثمانية، أو الفوز ليضمن التأهل كأول مجموعته.

وتعود آخر مواجهة بين الزمالك والأندية الجزائرية قبل الموسم الجارى، إلى الجولة الرابعة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، بتاريخ 21 يونيو 2017 ، وهى المباراة التى خسرها الزمالك من اتحاد العاصمة الجزائرى بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما على استاد 5 يوليو بالجزائر.

خاض فريق الزمالك المباراة وقتها بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد ناصف و محمود حمدي "الونش" وعلي جبر وحسني فتحي

خط الوسط: طارق حامد ومعروف يوسف وأحمد توفيق وشيكابالا، ستانلي

خط الهجوم : باسم مرسي

Advertisements

وتواجد على مقاعد البدلاء كلا من محمود جنش وأحمد أبو الفتوح وشوقي السعيد ومحمود دونجا وصلاح ريكو مصطفى فتحي ومايوكا.

أما قائمة الزمالك لمواجهة نصر حسين داى الأحد المقبل فتتكون من: