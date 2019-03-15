شكرا لقرائتكم 3 زملكاوية شاهدون على آخر انتكاسة للأبيض أمام فرق الجزائر.. تعرف عليهم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يخوض الزمالك مواجهة نصر حسين داى الجزائرى المقرر لها بعد غد، الأحد، بطموحات كبيرة للتأهل والثأر من الفرق الجزائرية التى منعت الفارس الأبيض من التأهل للمربع الذهبى وتخطى دور المجموعات فى نسخة الأبطال للعام 2017.
ويحتل الزمالك المركز الأول فى مجموعته برصيد 8 نقاطـ ويأتى خلفه بترو أتلتيكو الأنجولى بـ7 نقاط ونصر حسين داى بنفس الرصيد من النقاط وجورماهيا الكينى فى المركز الأخير بـ6 نقاط، حيث يحتاج الزمالك إلى نقطة واحدة لضمان التأهل مباشرة إلى دور الثمانية، أو الفوز ليضمن التأهل كأول مجموعته.
وتعود آخر مواجهة بين الزمالك والأندية الجزائرية قبل الموسم الجارى، إلى الجولة الرابعة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، بتاريخ 21 يونيو 2017 ، وهى المباراة التى خسرها الزمالك من اتحاد العاصمة الجزائرى بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما على استاد 5 يوليو بالجزائر.
خاض فريق الزمالك المباراة وقتها بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى : أحمد الشناوي
خط الدفاع: محمد ناصف و محمود حمدي "الونش" وعلي جبر وحسني فتحي
خط الوسط: طارق حامد ومعروف يوسف وأحمد توفيق وشيكابالا، ستانلي
خط الهجوم : باسم مرسي
وتواجد على مقاعد البدلاء كلا من محمود جنش وأحمد أبو الفتوح وشوقي السعيد ومحمود دونجا وصلاح ريكو مصطفى فتحي ومايوكا.
أما قائمة الزمالك لمواجهة نصر حسين داى الأحد المقبل فتتكون من:
حراسة المرمى: عماد السيد – محمود عبد الرحيم جنش.
خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد السلام – محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – حمدي النقاز – بهاء مجدي – عبد الله جمعة.
خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز – محمد عنتر – ابراهيم حسن – يوسف اوباما – محمود عبد المنعم كهربا -ايمن حفني – أحمد مدبولي – أحمد زيزو.
خط الهجوم: عمر السعيد – حميد احداد.
العنصر المشترك :
يتواجد ثلاثة لاعبين في قائمة الزمالك للمواجهة المرتقبة خاضوا لقاء اتحاد العاصمة قبل أكثر من عامين وهم، طارق حامد ومحمود حمدى الونش ومحمود عبد الرحيم جنش.
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