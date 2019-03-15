معلول تحت الاختبار فى الأهلى...

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جدة - عمرو شويل يطمئن الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة مارتن لاسارتى، على التونسى على معلول، قبل مشاركته فى مران اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة شبيبة الساورة الجزائرى، مساء غد السبت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية ضمن الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.
وأكتفى على معلول، أمس بأداء تدريبات بدنية خفيفة إلى جانب الجرى حول الملعب على هامش مران الأهلى، الذى أقيم مساء أمس الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.
يذكر أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى، أكد جاهزية على معلول لمباراة شبيبة الساورة غدا، مضيفا أن الجهاز الفنى قرر إراحته من مران الأمس فقط بعد شعور اللاعب بالإجهاد العضلى العام.
ويخوض الأهلى مرانه الأخير فى الرابعة عصر اليوم الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة بطل الجزائر غدا.
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