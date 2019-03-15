شكرا لقرائتكم أخبار ريال مدريد يوم 15-3-2019 .. كيف استفز وكيل رونالدو الملكى؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت أخبار ريال مدريد يوم 15-3-2019 العديد من الأحداث سواء على المستوى الفني أو الإداري،. حيث حسم الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني الفرنسي، أولى صفقاته من أجل محاولة عودة الفريق إلى مكانته الطبيعية، هذا بالإضافة إلى تصريحات خوخي ميندز وكيل النجم البرتغالي كريتسيانو رونالدو التي استفزت إدارة الملكي بشكل كبير.

البرازيلي إيدر ميليتاو أولى صفقات زيدان لترميم ريال مدريد

من أخبار ريال مدريد اليوم، أن الفرنسى زين الدين زيدان المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى، قد حسم أولى صفقات الملكى استعداداً للموسم المقبل 2019/2020.

أعلن نادى ريال مدريد عبر الموقع الرسمى على الإنترنت، إنه تم الاتفاق بشكل رسمى مع مسئولى بورتو على ضم البرازيلى إيدير ميليتاو جناح الفريق البرتغالى بدءاً من الموسم المقبل ولمدة 6 سنوات حتى يونيو 2025.

يبلغ إيدير ميليتاو البالغ من العمر 21 عاماً أحد المواهب الفنية داخل صفوف بورتو البرتغالى، حيث شارك مع فريقه 34 مباراة بالموسم الجارى وأحرز 3 أهداف وتمريرتين حاسمتين.

ويسعى فريق ريال مدريد تدعيم صفوف الملكى من أجل منح الفرصة للفرنسى زين الدين زيدان لبناء فريق قوى قادر على حصد البطولات الموسم المقبل.

كيف استفز وكيل رونالدو ريال مدريد ؟

ومن ضمن أخبارريال مدريد اليوم أن خورخي مينديز وكيل كريتسيانو رونالدو، قد أكد خلال تصريحات لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" ، أن الدون كان السبب الرئيسي في تتويج الريال ببطولة دوري أبطال أوروبا خلال السنوات الماضية.

"وقال خورخي للصحيفة "ما فعله كريستيانو رونالدو ضد أتلتيكو مدريد، الثلاثاء الماضي، كان ملحميًا وأسطوريًا، فهو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، وفضائي وسيكتب التاريخ مع يوفنتوس"

وأضاف: "لولا كريستيانو رونالدو، لم يتوج ريال مدريد بالعديد من بطولات دوري الأبطال، وهو ساهم في تتويجهم بـ4 ألقاب، والآن كما ترون موقفهم".

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جدير بالذكر أن النجم البرتغالي قد انتقل لفريق يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وهو الأمر الذي أحدث ضجة كبيرة في الساحة الأوروبية، حيث قضى الدون 9 سنوات كاملة مع فريق الريال حقق خلالهم العديد من البطولات.

وكان رونالدو قد قاد يوفنتوس للتأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما نجح اليوفي في تحقيق فوزاً كبيراً على فريق أتليتكو مدريد الإسباني بثلاثة أهداف دون رد.

عودة زيدان تفتح الباب أمام انتقال مبابي ونيمار لريال مدريد

ومن أخبار ريال مدريد اليوم، أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قد بدأ في وضع خطة الموسم المقبل، حيث يسعى الفرنسي إلى التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا والفرنسي كيليان مبابي نجمي باريس سان جيرمان من أجل عودة الملكي لمكانته الطبيعية.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن كيليان مبابى ونيمار دائمًا كانا مطلوبين فى سانتياجو بيرنابيو، ومع ذلك فإن الوضع المالى للنادى ورفض باريس سان جيرمان للبيع غالبًا كان يوقف كل هذه التكهنات، ومع ذلك، فإن الحديث حول انتقال احدهما للبرنابيو ارتفع بعد المؤتمر التمهيدى لزيزو يوم الاثنين الماضى.

كشف التقرير أن زيدان حاول الحصول على توقيع مبابى خلال فترة ولايته الأولى وتم الاتفاق على الصفقة مع موناكو ولكن لم يكتمل التوقيع، وفى فرنسا هناك الآن شكوك فى أن زيدان سيحاول استعادته مجددًا أنه فى وضع أقوى للحصول على رغباته من بيريز.

أوضحت أن ناصر الخليفى مقتنع بأن نيمار ومبابى ملتزمان بالمشروع فى حديقة الامراء وهو يعتقد أنهم مستمرين فى فرنسا حتى 2019/20 على الأقل.