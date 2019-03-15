شكرا لقرائتكم عودة الطيور المصابة لتدريبات الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعيد فريق الأهلى، عدد من لاعبيه المصابين خلال التدريبات الجماعية اليوم، فى إطار الاستعداد لمواجهة شبيبة الساورة الجزائرى، المقرر لها السادسة مساء غد السبت في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

وينتظم ثلاثى الأهلى، سعد سمير ومروان محسن وإسلام محارب، فى تدريبات الكرة الجماعية اليوم الجمعة، على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، بعدما شارك الثلاثى فى جزء من التدريبات الجماعية أمس، قبل استكمال البرنامج الاستشفائى الذى وضعه الجهاز الفنى بقيادة مارتن لاسارتى، ويشرف عليه أليخاندرو خافيير مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفنى.

ويخوض الأهلى، مرانه الأخير في الرابعة عصر اليوم الجمعة على ملعب الجيش برج العرب بالإسكندرية، استعدادا لمواجهة بطل الجزائر.