شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير ومروان ومحارب ينتظمون في مران الأهلي قبل مواجهة الساورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ينتظم ثلاثي الأهلي سعد سمير ومروان محسن وإسلام محارب في تدريبات الكرة الجماعية اليوم الجمعة على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في إطار الاستعدادات لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري المقرر لها السادسة مساء غد السبت في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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وكان الثلاثي قد شارك في جزء من تدريبات الفريق الجماعية أمس، قبل أن يستكملوا برنامجهم الاستشفائي الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي، ويشرف على قيادته اليخاندرو خافيير مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني.

ويخوض الأهلي مرانه الأخير في الرابعة عصر اليوم الجمعة على ملعب الجيش برج العرب بالإسكندرية؛ استعدادا لمواجهة بطل الجزائر.