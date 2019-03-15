شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتى يختبر على معلول فى مران الأهلى الأخير اليوم قبل مواجهة الساورة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يطمئن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي على التونسي «علي معلول» قبل مشاركته في مران اليوم الجمعة، والذي يأتي استعدادا لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري المقرر لها السادسة مساء غد السبت على استاد الجيش ببرج بالإسكندرية في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان اللاعب قد اكتفى أمس بأداء تدريبات بدنية خفيفة إلى جانب الجري حول الملعب على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء أمس الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

Advertisements

يذكر أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق أكد جاهزية علي معلول لمباراة شبيبة الساورة غدا، مضيفا أن الجهاز الفني قرر إراحته من مران الأمس فقط بعد شعور اللاعب بالإجهاد العضلي العام.

ويخوض الأهلي مرانه الأخير في الرابعة عصر اليوم الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة بطل الجزائر غدا.