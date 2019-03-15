شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو الوفا رئيساً لبعثة المنتخب أمام النيجر و نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على إسناد رئاسة بعثة المنتخب الأول فى رحلته إلى النيجر و نيجريا ، لمحمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة الجبلاية.
ويستعد منتخب مصر لمواجهة النيجر يوم 22 أو 23 مارس فى الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 والتى تستضيفها مصر ، ثم مباراة ودية أمام نيجيريا يوم 26 مارس.
وتتوجه بعثة منتخب مصر إلى النيجر يوم 21 مارس الجاري على متن طائرة خاصة ثم السفر إلى نيجيريا يوم 24 مارس.
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