شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جريشة يسترجع ذكريات التألق فى الملاعب التونسية قبل موقعة رادس "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد محسن أبوجريشة المدرب العام للإسماعيلى أن هدفه فى الترجى التونسى موسم 2003 بدورى الأبطال لا يزال يتذكره إلى الأن باعتباره احد أهم أهدافه.

وكان الإسماعيلى قد فاز على الفريق التونسى فى ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدف بالدور نصف النهائى، حيث سجل أبوجريشة هدف تأكيد الانتصار فى المواجهة التى أقيمت بشهر رمضان المبارك.

ويحل الدراويش ضيفا غدا السبت باستاد رادس أمام الافريقى ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بذات البطولة.

وواصل أبوجريشة :”بأن الفوز فى تونس له مذاق خاص نظرا لصيام اللاعبين خلال تلك المواجهة بجانب التوفيق الكبير الذى حالفنا من أجل تحقيق النتيجة التى لم يتوقعها أغلب النقاد”.

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وأضاف هداف الدراويش ببطولات أفريقيا :” قدمت احد أفضل مبارياتى أمام الترجى حيث اننى سجلت هدف الفوز وصنعت الهدف الأفتتاحى الذى سجله أحمد فتحى”.

وعن مباراة السبت أتم أبوجريشة حديثه قائلا :”سنلعب بكل جدية وهدفنا تحسين صورة الفريق بدورى الأبطال رغم صعوبة المباراة التى ستقام وسط حضور جماهيرى كبير”.