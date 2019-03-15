شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. هذا الرئيس محذوف مؤقتاً من التكريم فى فيلم عن تاريخ الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، فيلماً وثائقياً يسرد فيه تاريخ النادى منذ إنشائه وحتى الفترة الحالية. - لمعرفة تفاصيل الفيلم الوثاقى.. اضغط هنا Advertisements

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