مشاهدة قرعة دوري ابطال اوروبا 2019 بث مباشر Bein Sport يلا شوت yalla shoot دور الثمانية رابط يوتيوب...

مشاهدة قرعة دوري ابطال اوروبا 2019 بث مباشر Bein Sport يلا شوت yalla shoot دور الثمانية، نحن اليوم الجمعة الموافق 15 مارس 2019 على موعد مع قرعة دوري أبطال أوروبا 2019 دور الثمانية، حيث سينطلق البث المباشر في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة، والساعة الثانية بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تقوم قناة بي ان سبورت ببث القرعة على شاشتها، وذلك في مدينة نيون السويسرية.

قرعة دوري ابطال اوروبا 2019

والجدير بالذكر أن مواجهات دور الـ16 لمسابقة تشامبيونزليج قد أنتهت بتأهل ثمانية أندية وهم:-

ليفربول

برشلونة

مانشستر سيتي

أياكس

مانشستر يونايتد

توتنهام

بورتو

يوفنتوس

يذكر أن هذه القرعة تعد الأولي منذ موسم 2009-2008 التي تجمع ما بين 4 أندية أنجليزية في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، ومن المقرر أن تشهد هذه القرعة تغيير كامل هذا الموسم، كما ستنطلق لأول مرة قرعة دور النصف النهائي والربع النهائي، وجدير ذكره أن تبث منافسات مباريات ذهاب دور الربع النهائي يوم 9 و10 أبريل، ومنافسات الإيات يوم 16 و17، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة السعودية، والساعة الثانية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، كما ستقام مباريات ذهاب نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا يوم 30 أبريل و1 مايو القادم، ومباريات الإياب يوم 7 و8 مايو، على أن تقام المباراة النهائية في بطولة دوري الأبطال يوم 1 يونيو المقبل.

مشاهدة قرعة دوري ابطال اوروبا 2019