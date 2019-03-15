أبو تريكة يعني ضحايا حادث نيوزيلندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

نعى محمد أبو تريكة، أسطورة كرة القدم المصرية والنادي الأهلي، ضحايا حادث نيوزيلندا الذي أسفر عن مقتل 49 شخصًا.

وكتب أبو تريكة عبر حسابه على تويتر: "رحم الله شهداء المسلمين بنيوزيلندا والله يعجز اللسان عن التعبير عن مدي الحزن والألم".

وأضاف: "هذه الحادثة نتيجة خطاب كراهية غربي سمّم العالم ضد الإسلام وأهله".

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وأكمل: "هذا الفعل الجماعي من أعداء الإسلام في الغرب هو الذي أنتج هذه الوحشية، وهذا الإرهاب الحقيقي الذي ترون".

وأتم أسطورة الأهلي قائلا: "الإسلام دين المحبة والتعايش".

يُذكر أن الشرطة النيوزيلندية، أعلنت ارتفاع عدد قتلى الهجوم المسلح الذي استهدف مسجدين في كرايست تشيرش إلى 49 شخصاً وإصابة 48 بجروح بالغة، فيما جرى اعتقال أربعة مشتبه بهم.