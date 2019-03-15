قناة الأهلي تسخر من نجم الزمالك: "الوحش" من يختار حكام مبارياتنا فى أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

سخر عدلي القيعي رئيس لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي وإبراهيم المنيسي رئيس تحرير مجلة النادي الأحمر من الاتهامات التى وجهها عفت نصار نجم الزمالك الأسبق للحكم التونسي صادق السالمي الذى سيدير مباراة الأهلي مع شبيبة الساورة الجزائري في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي فى السادسة من مساء الغد،السبت، شبيبة الساورة الجزائري فى الجولة الأخير من المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا وهو يحتاج إلى الفوز للتأهل لدور الـ 8.

وقال المنيسي " عفت نصار ابن الزمالك تحدث فى طوال البرنامج المؤجر ويبث على احدي القنوات عن حكم مباراة الساورة رغم أن ناديه لا ينافسنا فى هذه البطولة ".

ورد رئيس مجلة الأهلي قائلاً " ما قيل تهييس ، لقد اتهم البرنامج شطة ومصطفي مراد فهمي بالتدخل لمحاباة الأهلي والثنائى رحل عن الإتحاد الأفريقي منذ فترة طويلة".

وشغل محمد المنعم شطة منصب رئيس اللجنة الفنية بالكاف فيما كان يشغل مصطفي مراد فهمي منصب سكرتير عام الكاف.

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وسخر المنيسي " قد يكون الكابتن محمد عبده صالح الوحش رحمه الله والذى شغل منصب المدير الفنى للكاف قبل سنوات هو الذى يتدخل".

ومن جهته استنكر عدلي القيعي الحديث عن الحكم التونسي قائلاً " نعيش نفس أجواء ما قبل مباراة إياب نهائى البطولة من الإعلام الزملكاوي على الرغم أن الأهلي لا يتحدث عن أى مباراة للزمالك فى بطولته".

وتابع " الإعلام الزمالكاوي لا يترك فرصة إلا ويتحدث عن الحكم ويصنع الضغط وهو أمر غريب خاصة وأن حديثهم عن نزع فتيل الفتنة والإحتقان ".

وأنهى " ما يحدث الأن نتيجة لعدم التحقيق فى تزوير خطاب الذى برزنتيشن بالتدخل فى مباراو ذهاب نهائى افريقيا من النسخة الماضية".

واشتعلت أزمة فى ذهاب نهائى النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أفريقيا والتى اتهم فيها الحكم الجزائري مهدي عبيد بتلق أموال عبر مستند ثبت عدم صحته نسب إلى شركة برزنتيشن.

وحقق الإتحاد الإفريقي لكرة القدم - الكاف- فى هذا الاتهام وقام بإيقاف الحكم مؤقتاً قبل أن يقرر تبرأته.