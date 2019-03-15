مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مواجهة محلية وظهور محترفين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: تقام اليوم الجمعة، مباريات متنوعة محليا وأوروبيا، إضافة لمواجهتين بالدوري السعودي، يظهر خلالهما محترفان مصريان. وتأتي مباريات اليوم كالتالي: الدوري المصري الإنتاج الحربي والنجوم الساعة 6 مساءً بالأسبوع 26.. عبر قناة أون سبورت والنيل للرياضة الدوري الإسباني ريال سوسيداد وليفانتي الساعة 10 مساءً بالأسبوع 28.. عبر قناة beIN SPORTS HD 3. Advertisements الدوري الإيطالي كالياري وفيورنتينا الساعة 9:30 بالأسبوع 28 الدوري السعودي الرائد والباطن الساعة 3 عصرًا بالأسبوع 24.. عبر قناة السعودية الرياضية KSA الاتفاق والشباب الساعة 7 مساءً بالأسبوع 24.. عبر قناة السعودية الرياضية KSA ويلعب حسين السيد مع فريق الاتفاق، فيما يلعب محمد عطوة ضمن فريق الرائد.

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