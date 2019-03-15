انت الان تتابع عشاق الكرة الأوروبية يتأهبون لقرعة دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:خالد الفوي ١٥ مارس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ ص
تقام اليوم في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، قرعة الدور ربع النهائي ونصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، ويعقبها مباشرة إجراء قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي، حيث ستقام القرعة في بيت الكرة الأوروبية بمدينة نيون السويسرية، وتأهل 8 فرق لربع نهائي دوري الأبطال هي: أياكس وبرشلونة ويوفنتوس وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وبورتو وتوتنهام، كما تأهل 8 فرق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي هي: أرسنال وبنفيكا وتشيلسي وفرانكفورت ونابولي وسلافيا براج وفالنسيا وفياريال.
ولا يوجد أي معايير في تلك القرعة تمنع فريقا من مواجهة آخر، الأمر الوحيد الذي سيتم الاهتمام به، هو عدم لعب كل من مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد على ملعبهما في نفس اليوم أو في اليوم التالي، وكذلك الأمر في حال تأهل الفريقين إلى نصف النهائي، وفي حال أسفرت القرعة عن لعب الثنائي على أرضهما، سيتم تعديل مباريات
كما سيتم تطبيق نفس الأمر مع أرسنال وتشيلسي في قرعة الدوري الأوروبي، ولكن ستكون هناك قرعة خاصة لمباريات نصف نهائي الدوري الأوروبي ستقام في وقت لاحق.
وتقام مباريات ربع نهائي دوري الأبطال أيام 9/ 10 إبريل للذهاب و16/17 للإياب، أما الدوري الأوروبي فسيقام يوم 11 إبريل للذهاب و18 إبريل للإياب.
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