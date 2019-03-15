انت الان تتابع الأندية الإنجليزية تغرد خارج السرب في دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:خالد الفوي ١٥ مارس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٦ ص

تأهلت 4 فرق إنجليزية إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في تاريخ الكرة الإنجليزية وهم قطبا مانشستر وليفربول وتوتنهام، وهو إنجاز لم تحققه أي دولة أخرى في العصر الحديث للبطولة الذي بدأ عام 1994، وحققت الأندية الإنجليزية هذا الإنجاز من قبل مرتين موسمي 2007- 2008 و2008- 2009، أما أفضل إنجاز للأندية الإسبانية في ربع نهائي البطولة، فكان وجود 3 أندية وهو ما حدث في آخر 6 مواسم عى التوالي، إلى جانب 4 مواسم على التوالي ما بين 1999- 2000 و2002- 2003، ولم يسبق أن تأهلت 4 أندية إسبانية لربع نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم واحد من قبل.

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وبالنسبة للدوري الإيطالي، فأكثر عدد من الأندية مثلته في ربع النهائي في موسم واحد كان 3 أندية، وحدث ذلك 3 مرات مواسم 2002- 2003 و2004- 2005 و2005- 2006، وسبق أن وجد 3 أندية ألمانية في ربع النهائي مرة واحدة من قبل موسم 1997- 1998، أما الدوري الفرنسي فلم يسبق أن مثلته 3 أندية في ربع النهائي من قبل. وتوجت