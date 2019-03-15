انت الان تتابع مستبعدًا كريستيانو.. كابيلو: هناك 3 عباقرة بالتاريخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:خالد الفوي ١٥ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ ص
قدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عرضًا مبهرًا في فوز يوفنتوس على أتلتيكو مدريد في دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث سجل الهاتريك في لقاء الإياب الذي فاز به اليوفي بثلاثية نظيفة بعد الخسارة في الذهاب بهدفين دون رد، وفي اليوم التالي رد عليه غريمه ليونيل ميسي بعرض رائع أمام ليون في فوز برشلونة بنتيجة 5-1، حيث سجل النجم الأرجنتيني هدفين وصنع مثلهما، ليتواصل التنافس الشديد بينهما، إلا أن المدرب الإيطالي فابيو كابيلو كان له رأي آخر في هذا التنافس، حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
وقال كابيلو: "رونالدو لاعب استثنائي، ولكن ميسي عبقري، ولم يوجد طوال تاريخ كرة القدم سوى 3 عباقرة فقط هم بيليه ودييجو مارادونا وميسي". وأضاف: "بإمكان رونالدو مساعدة أي فريق على الفوز بكل شيء، ولكن يبقى ميسي عبقريًا ويوجد في مكانة بعيدة تمامًا عن كريستيانو". وتابع: "واجهت ميسي للمرة الأولى عندما كان
وقال كابيلو: "رونالدو لاعب استثنائي، ولكن ميسي عبقري، ولم يوجد طوال تاريخ كرة القدم سوى 3 عباقرة فقط هم بيليه ودييجو مارادونا وميسي".
وأضاف: "بإمكان رونالدو مساعدة أي فريق على الفوز بكل شيء، ولكن يبقى ميسي عبقريًا ويوجد في مكانة بعيدة تمامًا عن كريستيانو".
وتابع: "واجهت ميسي للمرة الأولى عندما كان يبلغ من العمر 16 عامًا، وانبهرت بشدة بما قدمه في ذلك العمر، كان يقوم حينها بما يقوم به الآن بصورة طبيعية، وهنا تكمن عبقريته".
واختتم: "رونالدو بطل كبير، بدون أدنى شك، ولكنه ليس عبقريًا مثل ميسي".
يذكر أن ميسي ورونالدو يترقبان اليوم إجراء قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يبحث النجم البرتغالي عن التتويج بلقبه الرابع على التوالي في المسابقة الأوروبية والسادس بشكل عام، بينما يبحث ميسي عن اللقب الخامس والأول له منذ عام 2015.
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