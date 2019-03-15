انت الان تتابع مورينيو يتوقع صدامات إنجليزية في قرعة دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم مليم ١٥ مارس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٧ ص

جوزيه مورينيو

توقع البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، التي ستجرى اليوم الجمعة، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بمدينة نيون السويسرية، وستبث القرعة على الهواء مباشرة عبر منصات اليويفا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يوجد في الدور ربع النهائي 8 فرق هي أياكس الهولندي، وبرشلونة الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي، وبورتو البرتغالي، بالإضافة لـ4 فرق من إنجلترا هي ليفربول، ومانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وتوتنهام هوتسبير.

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وتوقع جوزيه مورينيو، القرعة حيث قال إن مانشستر سيتي سيواجه غريمه اللدود مانشستر يونايتد، كما سيصطدم توتنهام هوتسبير بليفربول، فيما سيواجه أياكس نظيره بورتو، بينما سيلتقي يوفنتوس نظيره برشلونة. وستقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي يومي 9 و10 إبريل المقبل، بينما العودة ستقام يومي 16، و17 من نفس الشهر،