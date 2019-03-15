مورينيو يتوقع صدامات إنجليزية في قرعة دوري الأبطال

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تحرير:كريم مليم ١٥ مارس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٧ ص
جوزيه مورينيو
توقع البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، التي ستجرى اليوم الجمعة، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بمدينة نيون السويسرية، وستبث القرعة على الهواء مباشرة عبر منصات اليويفا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يوجد في الدور ربع النهائي 8 فرق هي أياكس الهولندي، وبرشلونة الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي، وبورتو البرتغالي، بالإضافة لـ4 فرق من إنجلترا هي ليفربول، ومانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وتوتنهام هوتسبير.
وتوقع جوزيه مورينيو، القرعة حيث قال إن مانشستر سيتي سيواجه غريمه اللدود مانشستر يونايتد، كما سيصطدم توتنهام هوتسبير بليفربول، فيما سيواجه أياكس نظيره بورتو، بينما سيلتقي يوفنتوس نظيره برشلونة. وستقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي يومي 9 و10 إبريل المقبل، بينما العودة ستقام يومي 16، و17 من نفس الشهر،
وستقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي يومي 9 و10 إبريل المقبل، بينما العودة ستقام يومي 16، و17 من نفس الشهر، كما سيقام ذهاب الدور نصف النهائي يومي 30 إبريل، والأول من مايو، بينما العودة يومي 7 و8 من نفس الشهر، على أن تقام المباراة النهائية في الأول من يونيو القادم.
جدير بالذكر أن قرعة الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي (يوروبا ليج) ستقام اليوم أيضا، حيث تأهل 8 فرق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي هي: أرسنال وبنفيكا وتشيلسي وفرانكفورت ونابولي وسلافيا براج وفالنسيا وفياريال.
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