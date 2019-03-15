انت الان تتابع التسريبات تضرب قرعة دوري الأبطال قبل إجرائها (صورة) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم مليم ١٥ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ ص

ضربت التسريبات قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، التي ستجرى اليوم الجمعة، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بمدينة نيون السويسرية، وستبث القرعة على الهواء مباشرة عبر منصات الاتحاد الأوروبي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يوجد في الدور ربع النهائي 8 فرق هي أياكس الهولندي، وبرشلونة الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي، وبورتو البرتغالي، بالإضافة لـ4 فرق من إنجلترا هي ليفربول، ومانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وتوتنهام هوتسبير.

وستقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي يومي 9 و10 إبريل المقبل، بينما العودة ستقام يومي 16، 17 من نفس الشهر، كما سيقام ذهاب الدور نصف النهائي يومي 30 إبريل، والأول من مايو، بينما العودة يومي 7 و8 من نفس الشهر، على أن تقام المباراة النهائية في الأول من يونيو القادم. وأظهرت التسريبات مواجهة ليفربول وأياكس،

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