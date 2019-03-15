في ميلاده.. إنستجرام سلاح بوجبا للتكبر على اليونايتد

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هو واحد من أبرز المواهب التي أفرزتها الكرة الفرنسية في العقد الأخير، وتمكن بموهبته الكبيرة من قيادة الديوك للتتويج بلقب المونديال، إنه بوجبا الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده

يحتفل النجم الفرنسي بول بوجبا بعيد ميلاده الـ26 اليوم، الجمعة، وذلك بعد أن ولد يوم 15 مارس من عام 1993، وعلى الرغم من صغر سنه فإن بوجبا تمكن في سنوات قليلة من كتابة تاريخ استثنائي من خلال التتويج بلقب كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا إلى جانب تتويجه بمونديال الشباب تحت 20 سنة، ونجح في التتويج بكل الألقاب الممكنة في إيطاليا، إضافة إلى لقب الدوري الأوروبي رفقة مانشستر يونايتد، ولا ينقصه حاليًا سوى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا على صعيد الأندية وأمم أوروبا على صعيد المنتخبات، على الرغم من وصوله إلى نهائي يورو 2016 قبل الخسارة أمام البرتغال.

واستعرض موقع "سكاي سبورتس" أبرز الملامح من مسيرة النجم الفرنسي كالآتي: - في طريقه للفوز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في مونديال تحت 20 سنة عام 2013، سجل بول بوجبا في فوز فرنسا بركلات الترجيح على أوروجواي في المباراة النهائية، وسجل في شباك أوزبكستان في ربع النهائي. - ولد بوجبا لأبوين من غينيا، وكان يملك

واستعرض موقع "سكاي سبورتس" أبرز الملامح من مسيرة النجم الفرنسي كالآتي:



- في طريقه للفوز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في مونديال تحت 20 سنة عام 2013، سجل بول بوجبا في فوز فرنسا بركلات الترجيح على أوروجواي في المباراة النهائية، وسجل في شباك أوزبكستان في ربع النهائي. - في طريقه للفوز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في مونديال تحت 20 سنة عام 2013، سجل بول بوجبا في فوز فرنسا بركلات الترجيح على أوروجواي في المباراة النهائية، وسجل في شباك أوزبكستان في ربع النهائي. - ولد بوجبا لأبوين من غينيا، وكان يملك فرصة اللعب باسم غينيا، قبل اختياره تمثيل المنتخب الفرنسي. - لا يتابع بوجبا على إنستجرام سوى 3 لاعبين فقط من مانشستر يونايتد وهم: خيسي لينجارد وديفيد دي خيا وروميلو لوكاكو. - لم يتفوق على بوجبا في عام 2018 في الدخل المالي سوى 4 لاعبين هم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ونيمار وجاريث بيل، حيث حصد 59 مليون جنيه إسترليني حسب فوربس. - سجل بول بوجبا أول هدف له بقميص مانشستر يونايتد في شباك ليستر سيتي في مباراته السادسة بعد عودته الثانية لمسرح الأحلام. - شارك بوجبا مع السير أليكس فيرجسون في فترته الأولى مع مانشستر يونايتد في 7 مباريات فقط. - في 4 سنوات قضاها مع يوفنتوس، نجح بوجبا في الفوز بـ8 ألقاب من بينها 4 ألقاب في الدوري الإيطالي. - غاب بوجبا عن 9 مباريات مع يوفنتوس بسبب الإيقاف، ومن بينها الإيقاف لثلاث مباريات بعد تحصله على طرد مباشر أمام باليرمو. - نشر بوجبا صورة سخر بها من إقالة جوزيه مورينيو من تدريب مانشستر يونايتد، ولكنه أزالها بعد 10 دقائق فقط من نشرها على إنستجرام. - هناك 11 حسابا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تدعي بأنها حسابات تمثل النجم الفرنسي. Advertisements - أول رقم ارتداه بوجبا مع فريق مانشستر يونايتد تحت 23 سنة كان رقم 12. - يعشق بول بوجبا لاعب كرة القدم الأمريكية أوديل بيكهام جونيور، ويعتبره مصدر الإلهام الأول له. - أعلى مركز احتله بوجبا في تصويت الكرة الذهبية كان المركز الـ14. - سدد بوجبا طوال مسيرته 15 ركلة جزاء، سجل منها 11 ركلة وأهدر 4 ركلات أخرى. - أسهم بوجبا في تسجيل 16 هدفًا مع مانشستر يونايتد بعد تولي أولي جونار سولسكاير تدريب الشياطين الحمر في شهر ديسمبر الماضي، حيث سجل 9 أهداف وصنع 7 أخرى. - اشتهر بوجبا بالاحتفال بطريقة الـ"داب"، ليتم إقحام ذلك الاحتفال في لعبة فيفا 17. - على مدى 4 سنوات قضاها مع يوفنتوس، سجل بوجبا في شباك 18 فريقًا مختلفًا، وسجل 3 مرات من قبل في شباك كل من نابولي وتورينو. - مباراته الأولى في فترته الثانية مع مانشستر يونايتد في موسم 2016- 2017، تأجلت، حيث غاب عن المباراة الأولى في الموسم أمام بورنموث، بسبب إيقافه من الموسم السابق في مسابقة كأس إيطاليا. - يمتد عقد بول بوجبا مع مانشستر يونايتد حتى عام 2021. - أول مباراة خاضها بوجبا تحت قيادة سولسكاير، تمكن خلالها من تسجيل هدفين في شباك هدرسفيلد في البوكسينج داي. - سجل بول بوجبا ثنائية في شباك فولهام في شهر فبراير الماضي، ليصل إجمالي عدد الأهداف التي سجلها في الدوري الإنجليزي إلى 22 هدفًا. - حصل مينو رايولا، وكيل أعمال بوجبا، على 23 مليون إسترليني من صفقة انتقال بوجبا إلى مانشستر يونايتد والتي تكلفت 89 مليون إسترليني. - في طريقه لإهدار ركلة جزاء أمام إيفرتون، تحرك بوجبا 26 خطوة قبل تسديد الكرة.

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