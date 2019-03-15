شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يدخل معسكراً مغلقاً بالإسماعيلية 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر البلجيكى لوك إيميل، المدير الفنى لطلائع الجيش، على إقامة معسكر مغلق لفريقه فى مدينة الإسماعيلية فى الفترة من 20 مارس وحتى 24 من نفس الشهر بحثاً عن العودة لقطار الانتصارات مرة أخرى.

ومن المقرر أن يعود الطلائع لاستئناف تدريباته فى الخامسة عصر اليوم، الجمعة، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون بعد التعادل السلبى مع وادى دجلة فى الجولة 26 للدورى.

ويحتل الطلائع المركز العاشر فى جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 28 نقطة، بعدما لعب 26 نقطة فاز فى 6 وتعادل فى 10 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 28 هدفاً وتلقت شباكهم 31 هدفاً.

Advertisements

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة حرس الحدود فى الأول من أبريل المقبل بالجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى العام على استاد جهاز الرياضة العسكرى.

ولم يحقق الطلائع أى فوز فى مبارياته الثمانية الأخيرة منذ الفوز على النجوم (2-1)، يوم 23 ديسمبر الماضى، حيث تعادل 4 مرات وخسر 4 لقاءات، كان آخرها التعادل مع وادى دجلة سلبياً فى الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى.