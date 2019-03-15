عماد حمدى يرزق بمولوده الأول والتهانى تنهال من نجوم الإسماعيلى فى تونس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص لاعبو الإسماعيلى على تهنئة عماد حمدى ارتكاز الفريق بعدما رزق بمولوده الأول منذ ساعات قليلة. واستغلت بعثة الدراويش ما نشره اللاعب عبر إنستجرام لتهنئته بمولوده الذى أطلق عليه اسم "ساجد". Advertisements وكان حمدى قد تخلف عن السفر ضمن بعثة الفريق بسبب الإصابة التى تعرض لها مؤخرا. ويستعد الفريق لملاقاة الأفريقى التونسى غدا السبت فى ختام مشوار الفريقين بمرحلة المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.



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