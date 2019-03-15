ملخص مباريات شبيبة الساورة فى محاضرة بعد العشاء للاعبى الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، محاضرة فيديو للاعبى فريقه مساء اليوم، وبالتحديد بعد تناول وجبة العشاء، للحديث عن بعض الجوانب الفنية الخاصة بفريق شبيبة الساورة قبل مواجهته مساء السبت، فى ختام مواجهات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.
ويستعرض لاسارتى مع اللاعبين لقطات من بعض المواجهات التى خاضها فريق الساورة، والحديث عن الجانب الفنى والتكليفات الخاصة ببعض اللاعبين، وذلك فى إطار استعدادات الجهاز الفني لمواجهة بطل الجزائر.
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