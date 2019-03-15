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قصة صور ..طارق حامد " أسطى " خط الوسط فى الزمالك

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الخليج 365 بلس
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

دافع مسئولى نادى الزمالك عن طارق حامد ، بعد الشائعات التى ترددت عن إيجابية العينة الخاصة به، والتى تم سحبها منه عقب مباراة الفريق أمام جورماهيا الكينى بالجولة الخامسة من دور المجموعات بالكونفدرالية .

 ويٌعد طارق حامد من أفضل لاعبى خط الوسط فى مصر ، بعد ملك النص فاروق جعفر على مستوى الفريق الأبيض و المنتخب.

وقد بدأ طارق حامد مسيرته الكروية فى نادى سموحة ، و تم تصعيده للفريق الاول ، ثم انتقل للزمالك وحق مع الفريق بطولة كأس مصر مرتين، و السوبر المصرى .

كما شارك مع المنتخب فى 13 مباراة خلال مسيرته، من بينها 3 بمونديال روسيا، و6 بأمم أفريقيا، بالإضافة إلى مثلها فى التصفيات المؤهلة.

حامد بالبدلة مع النقاز
حامد بالبدلة مع النقاز

 

حامد بملابس الاحرام
حامد بملابس الاحرام

 

حامد فى السعوية
حامد فى

 

حامد فى زيارة لدويدار
حامد فى زيارة لدويدار

 

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حامد مع شيكا
حامد مع شيكا

 

حامد وعلى جبر فى الجاكوزى
حامد وعلى جبر فى الجاكوزى

 

سيلفى التكشيرة
سيلفى التكشيرة

 

طار ق حامد وسيلفى الملابس
طار ق حامد وسيلفى الملابس

 

طارق حامد يحتفل بابراهيم صلاح وتورتة عيد الميلاد
طارق حامد يحتفل بابراهيم صلاح وتورتة عيد الميلاد

 

على حمام السباحة
على حمام السباحة

 

عند طبيب الاسنان
عند طبيب الاسنان

 

مع باسم ودويدار
مع باسم ودويدار

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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