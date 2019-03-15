شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور ..طارق حامد " أسطى " خط الوسط فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

دافع مسئولى نادى الزمالك عن طارق حامد ، بعد الشائعات التى ترددت عن إيجابية العينة الخاصة به، والتى تم سحبها منه عقب مباراة الفريق أمام جورماهيا الكينى بالجولة الخامسة من دور المجموعات بالكونفدرالية .

ويٌعد طارق حامد من أفضل لاعبى خط الوسط فى مصر ، بعد ملك النص فاروق جعفر على مستوى الفريق الأبيض و المنتخب.

وقد بدأ طارق حامد مسيرته الكروية فى نادى سموحة ، و تم تصعيده للفريق الاول ، ثم انتقل للزمالك وحق مع الفريق بطولة كأس مصر مرتين، و السوبر المصرى .

كما شارك مع المنتخب فى 13 مباراة خلال مسيرته، من بينها 3 بمونديال روسيا، و6 بأمم أفريقيا، بالإضافة إلى مثلها فى التصفيات المؤهلة.



حامد بالبدلة مع النقاز



حامد بملابس الاحرام



حامد فى السعودية



حامد فى زيارة لدويدار

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حامد مع شيكا



حامد وعلى جبر فى الجاكوزى



سيلفى التكشيرة



طار ق حامد وسيلفى الملابس



طارق حامد يحتفل بابراهيم صلاح وتورتة عيد الميلاد



على حمام السباحة



عند طبيب الاسنان