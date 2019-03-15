قصة صور ..طارق حامد " أسطى " خط الوسط فى الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس
دافع مسئولى نادى الزمالك عن طارق حامد ، بعد الشائعات التى ترددت عن إيجابية العينة الخاصة به، والتى تم سحبها منه عقب مباراة الفريق أمام جورماهيا الكينى بالجولة الخامسة من دور المجموعات بالكونفدرالية .
ويٌعد طارق حامد من أفضل لاعبى خط الوسط فى مصر ، بعد ملك النص فاروق جعفر على مستوى الفريق الأبيض و المنتخب.
وقد بدأ طارق حامد مسيرته الكروية فى نادى سموحة ، و تم تصعيده للفريق الاول ، ثم انتقل للزمالك وحق مع الفريق بطولة كأس مصر مرتين، و السوبر المصرى .
كما شارك مع المنتخب فى 13 مباراة خلال مسيرته، من بينها 3 بمونديال روسيا، و6 بأمم أفريقيا، بالإضافة إلى مثلها فى التصفيات المؤهلة.
حامد بالبدلة مع النقاز
حامد بملابس الاحرام
حامد فى السعودية
حامد فى زيارة لدويدار
حامد مع شيكا
حامد وعلى جبر فى الجاكوزى
سيلفى التكشيرة
طار ق حامد وسيلفى الملابس
طارق حامد يحتفل بابراهيم صلاح وتورتة عيد الميلاد
على حمام السباحة
عند طبيب الاسنان
مع باسم ودويدار
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