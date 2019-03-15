شكرا لقرائتكم خبر عن رنيم الوليلى تواجه نور الشربينى فى نهائى بطولة بلاك بول للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى كلاسيكو مصرى خالص، تلتقى البطلة رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة للاسكواش والمصنفة الأولى عالمياً نظيرتها نور الشربينى لاعبة سبورتينج والمصنفة الثانية عالمياً، فى تمام السابعة مساءً بنهائى بلاك بول للسيدات.

وتصنف بطولة بلاك بول لسيدات الاسكواش بفئة البطولات الذهبية، وتبلغ قيمة جوائزها المادية 107 آلاف دولار .

وكانت نور الشربينى قد تأهلت إلى المباراة النهائية عقب تغلبها على منافستها جويل كينج بثلاثة أشواط نظيفة، فيما تأهلت رنيم الوليلى عقب تغلبها على نوران جوهر لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثامنة بثلاثة أشواط مقابل شوطين .

يذكر أن نور الشربينى كانت قد توجت ببطولة العالم للاسكواش مارس الجارى بعد تغلبها على مواطنتها نور الطيب فى المباراة النهائية وكانت المواجهة الأخيرة التى جمعت الشربينى ورنيم الوليلى فى يناير الماضى عندما فازت نور الشربينى على المصنفة الأولى فى نهائى بطولة جى بى مورجان .

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رنيم الوليلي



رنيم ونوران



نور الشربينى