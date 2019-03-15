الأهلى يُخاطب الجبلاية لتحديد طريقة قيد 9 لاعبين فى الموسم الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاطب مسئولو النادي الأهلى نظرائهم فى إتحاد الكرة لمعرفة مصير فريق 97 و98 فى الموسم الجديد، سواء بإلغاء المسابقة وقيد اللاعبين فى قائمة الفريق الأول، أواستمرار المسابقة فى الموسم الجديد وقيدهم تحت السن. ويرغب الأهلى فى إقامة المسابقة تجنباً لقيد 9 لاعبين فى الموسم الجديد بقائمة الفريق الأول وقيدهم مثل هذا الموسم تحت السن، الأمر الذي يمنح الجهاز الفني حق الاستفادة من أكبر عدد ممكن من اللاعبين، ويملك الأهلى فى قائمته العديد من اللاعبين الشباب المقيدين تحت السن وعلى رأسهم صلاح محسن، محمد محمود ، أحمد حمدي، ناصر ماهر، كريم نيدفيد، أكرم توفيق، أحمد ياسر ريان، محمود الجزار، رمضان صبحي فى حالة تجديد اعارته أو شرائه بشكل نهائي، بعد انتهاء فترة استعارته من هيدرسيفلد الانجليزي.

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