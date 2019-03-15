“الآن” نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2019 دور الثمانية | حفل سحب قرعة دوري الأبطال دور...

نتابع معكم اليوم قرعة دوري أبطال أوروبا دور الـ8 ، والذي ينتظرها الملايين حول العالم، خاصة جماهير الكرة المصرية، وذلك بعد نجاح اللاعب المصري محمد صلاح في قيادة فريقه ليفربول، وذلك للتأهل إلى ربع النهائي على حساب بايرن ميونخ خلال جولتهم الأخيرة.

تشهد قرعة دوري الأبطال هذا الموسم معرفة مواجهات نصف النهائي، على عكس السنوات الماضية، والتي كانت قرعة نصف النهائي منفصلة عن قرعة دور الثمانية، وبالتالي سيتعرف اليوم كل فريق على خوض مبارياته حتى المباراة النهائية، ومن المقرر إقامتها على ملعب واندا ميترو بوليتانو بالعاصمة مدريد، ضع المقالة بالمفضلة لديك ليصلك كل ماهو جديد.

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ومن خلال موقعنا”عرب نيوز”، سوف نرصد لكم أهم الأحداث ونواليكم بها أول بأول، وسوف نقوم بنقل أهم الأخبار الخاصة بنتيجة قرعة دور ال8 لدوري الأبطال، جيث ينتظر اليوم الكثير من متابعي كرة القدم النتيجة التي ستنطلق من مدينة نيون السويسرية حيث مقر الاتحاد الأوروبي “يويفا” نتائج قرعة دوري الأبطال والدوري الأوروبي لموسم، والتي سنتطلق براديتها في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة .

وينتظر محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول ، قرعة دوري أبطال أوروبا المحدد لها اليوم الجمعة بمدينة “نيون” السويسرية، وذلك بعد خسارة باير ميونخ أمام ليفربول في الجولة السابقة .