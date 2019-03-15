UEFA بث مباشر قرعة ربع نهائي دوري أبطال اوروبا BeIN news من سويسرا .. مشاهدة champions league لايف...

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بث مباشر قرعة دوري ابطال اوروبا 2019

يبدأ سحب قرعة دوري ابطال اوروبا 2019 الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة، والساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت السعودية