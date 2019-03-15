كتب: محمد مصطفى
أعلن أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، تشكيل الجانرز لمواجهة رين، على ملعب الإمارات، في إياب دور الـ16 للدوري الأوروبي، والذي شهد استبعاد محمد النني من قائمة المباراة الأساسية والاحتياطية.
وغاب النني عن قائمة فريقه آخر مباراتين لأرسنال بالدوري الأوروبي أمام رين بذهاب دور الـ16، وآخر مباراة بدور المجموعات أمام باتي بوريسوف.
كما استبعد إيمري، لاعبه النني، مباراتين خلال آخر 4 مباريات، أمام ساوثهامبتون، وتوتنهام، فيما بقي على مقاعد البدلاء بمباراتي يونايتد، وبورنموث.
وترجع آخر مشاركة لأرسنال أمام هيدرسفيلد...
كانت هذه تفاصيل خبر تقرير بالأرقام.. هل يُنقذ النني نفسه من نفق أرسنال المظلم؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.