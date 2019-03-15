تقرير بالأرقام.. هل يُنقذ النني نفسه من نفق أرسنال المظلم؟

كتب: محمد مصطفى

أعلن أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، تشكيل الجانرز لمواجهة رين، على ملعب الإمارات، في إياب دور الـ16 للدوري الأوروبي، والذي شهد استبعاد محمد النني من قائمة المباراة الأساسية والاحتياطية.

وغاب النني عن قائمة فريقه آخر مباراتين لأرسنال بالدوري الأوروبي أمام رين بذهاب دور الـ16، وآخر مباراة بدور المجموعات أمام باتي بوريسوف.

كما استبعد إيمري، لاعبه النني، مباراتين خلال آخر 4 مباريات، أمام ساوثهامبتون، وتوتنهام، فيما بقي على مقاعد البدلاء بمباراتي يونايتد، وبورنموث.

وترجع آخر مشاركة لأرسنال أمام هيدرسفيلد...