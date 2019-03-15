مباشر قرعة دوري الأبطال.. صلاح يترقب وسط حضور إنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمراسم قرعة الدور ربع النهائي ونصف النهائي لدوري أبطال أوروبا (2018-19) بمدينة نيون السويسرية، التي تنطلق في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

ويشهد دور الثمانية في هذه النسخة من تشامبيونز ليج تفوقا هائلا لكرة القدم الإنجليزية حيث تأهل ممثلوها الأربعة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام وليفربول إلى هذا الدور.

الفرق المتأهلة: مانشستر يونايتد الإنجليزي، مانشستر سيتي الإنجليزي، ليفربول الإنجليزي، توتنهام الإنجليزي، برشلونة الإسباني، يوفنتوس الإيطالي، أياكس أمستردام الهولندي، وبورتو البرتغالي.

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ويترقب الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول منافسه في ربع النهائي، بعدما قاد الريدز لبلوغ هذا الدور عقب إقصاء بايرن ميونيخ الألماني من دور الـ16 من المسابقة القارية الأكبر في أوروبا.

وتُقام مباريات الذهاب لدور الثمانية في التاسع والعاشر من إبريل المقبل، على أن تقام مباريات الإياب في 16 و17 من الشهر نفسه.

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