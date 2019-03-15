حكم موقعة الساورة.. بين مخاوف جزائرية وواقعة تبرئ الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أُثير جدل كبير حول تعيين التونسي صادق السالمي حكمًا للمباراة التي ستجمع الأهلي مع شبيبة الساورة الجزائري في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي فريق شبيبة الساورة غدا السبت في تمام الساعة السادسة مساءً على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة الحاسمة لدور المجموعات بدوري الأبطال.

ويسعى الأكثر تتويجًا بلقب إفريقيا لتحقيق الفوز في المباراة من أجل التأهل لدور الثمانية دون النظر لنتائج منافسيه، بعدما تراجع لوصافة مجموعته وفي جعبته 7 نقاط خلف شبيبة الساورة المتصدر بفارق هدف،

- مخاوف جزائرية:

انتقد نادي شبيبة الساورة حكم مباراته أمام الأهلي بعد أن أكد وصول تحذيرات بعضها من مصر بشأن انحياز الحكم للنادي الأحمر.

وصرح محمد زرواطي، المتحدث الرسمي باسم الساورة: "تلقينا رسائل من تونس ومن المغرب وحتى من مصر، هذه الرسائل تحمل تحذير منه، نحن لا نملك أي معلومات عنه".

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة النهار الجزائرية: "حسب معلوماتنا القليلة، سبق لهذا الحكم إدارة مباريات الأهلي هذا الموسم، كما أدار مباراتهم الأخيرة أمام فيتا كلوب، نتمنى أن يكون نزيهًا".

- ظلم بيّن للأهلي:

على الجانب الآخر، أكد عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالأهلي، أن هذا الحكم سبق له أن أدار مباراة ناديه أمام الوصل الإماراتي في البطولة العربية 2018 بمصر، والتي انتهت بالتعادل (2-2).

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وقال القيعي عبر برنامجه "ملك وكتابة": "الأهلي ودع البطولة العربية بقرار من الحكم صادق السالمي، وتعرض الأهلي لظلم بيّن في لقاء الذهاب، حيث تغاضى عن احتساب ضربة جزاء صحيحة".

وأضاف: "هناك تربص بالأهلي، نعيش الآن نفس الأجواء المتوترة التي سبقت مباراة الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد اتهامات حصول الحكم الجزائري على رشوة من الأهلي".

- تاريخ إفريقي جيد:

لن يكون هذا الظهور هو الأول للسالمي في مباريات الأهلي خلال النسخة الحالية من البطولة الإفريقية، إذ سبق له الظهور في مباراتين سابقتين للفريق وكلاهما في مصر أيضًا، ونجح الأحمر في تحقيق الفوز.

وأدار السالمي مباراة الأهلي أمام جيما أبا جيفار الإثيوبي في ذهاب دور الـ32 للمسابقة في منتصف ديسمبر الماضي، ووقتها نجح الأحمر في الفوز بهدفين نظيفين حملا توقيع ناصر ماهر ومروان محسن.

وكرر الأهلي فوزه بنفس النتيجة (2-0) في برج العرب أيضًا على فيتا كلوب الكونجولي بافتتاح دور المجموعات، وشهد اللقاء حالة طرد لدارليس كالونجي لاعب فيتا، وسجل الهدفين ناصر ماهر وعلي معلول.