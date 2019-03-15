تصريحات الخميس.. تحذيرات الساورة من مواجهة الأهلي.. ودفاع المنتخب عن صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا ليوم الخميس، بأبرز التصريحات التي شهدتها الساحة الرياضية.

حسين السيد غاضبا: لن أتواصل مع هاني رمزي للانضمام للمنتخب

عبر حسين السيد ظهير أيسر الاتفاق السعودي، عن استيائه لعدم الانضمام لقائمة المنتخب المصري الأخيرة.

ناجي: الشناوي سيجلس "متربط متلصم" بديلاً مع الأهلي أمام الساورة

أكد أحمد ناجي مدرب حراس المرمى بالجهاز الفني لمنتخب مصر أن الحارس محمد الشناوي سيجلس بديلاً في مباراة الأهلي وشبيبة الساورة في ختام مرحلة المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

مدافع ميلان السابق: إذا لعبت ضد صلاح ستنفد طاقتي بعد 45 دقيقة

أكد اللاعب أليساندرو كوستاكورتا مدافع فريق إيه سي ميلان الإيطالي السابق أنه إذا لعب ضد المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ستنفد طاقته بعد 45 دقيقة.

شوبير يعلق على انضمام نجله لقائمة الأهلي أمام الساورة

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علق الإعلامي أحمد شوبير، علي قرار الجهاز الفني للأهلي بضم نجله مصطفي لمعسكر الفريق الأحمر الذي يستعد لمباراة شبيبة الساورة الجزائري.

شبيبة الساورة يكشف: تلقينا تحذيرات عن الحكم قبل مواجهة الأهلي

قال محمد زرواطي، المتحدث الرسمي باسم نادي شبيبة الساورة الجزائري إن حكم المباراة هو المشكلة الوحيدة في هذه المباراة.

رئيس الزمالك للاعبيه: أرفض التعادل أمام نصر حسين داي

طالب رئيس نادي الزمالك، في حديثه مع للاعبين في الجلسة التي عقدها معهم اليوم الخميس، ضرورة الفوز على نصر حسين داي بطل الجزائر.

مدير المنتخب يدافع عن صلاح: لا يلتفت للصغائر"

أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب، أن الهجوم على محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، غير مقبول.

تريزيجيه: رئيس قاسم باشا رفض رحيلي.. وسأحسم مصيري في الصيف

صرح محمود حسن "تريزيجيه" لاعب قاسم باشا ومنتخب مصر، بأنه سيحسم مصيره في الصيف المقبل وذلك بعدما رفضت إدارة النادي رحيله عن النادي في وقت سابق.