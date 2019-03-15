الراهبين وشبرانبات في نهائي دوري مراكز شباب الغربية

يشهد ملعب مركز شباب كفر الزيات الاثنين القادم المباراه النهائيه لتحديد بطل دورى مراكز شباب الغربيه النسخه السادسه بين فريقى الراهبين التابع لادارة سمنود وشبرانبات التابع لادارة المحله. من جانبه قال محمد اسناعيل وكيل وزارة الشباب والرياضه بالغربيه ان الدورى هذا الموسم شهد منافسات قويه جدا بين الفرق المتنافسه. والرياضه بالغربيه ان الدورى هذا الموسم شهد منافسات قويه جدا بين الفرق المتنافسه. واشار اسماعيل الى اهتمام ومتابعة الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضه بالدورى فى جميع Advertisements مراحله. اكد وكيل وزارة الشباب والرياضه بالغربيه انه سيقام مهرجان فنى ورياضى قبل المباراه الختاميه الاثنين القادم على ملعب مركز شباب كفر الزيات ومن المقرر ان يشرف المهرجان بحضور اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربيه والقيادات الشعبيه والتنفيذيه بالمحافظه لحضور المباراه النهائيه ومراسم تسليم الكاس للفريق الفائز

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