شاهد.. صورة "مسربة" لنتائج قرعة أبطال أوروبا قبل إجرائها بساعات

أثار تسريب صورة تظهر نتائج قرعة دور ربع نهائي أبطال أوروبا، التي من المقرر أن تجري بعد ساعات، اليوم الجمعة، جدلًا واسعًا على المواقع الاجتماعية، وفتحت الباب أمام شكوك بشأن مصداقية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

تأهل يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني وبورتو البرتغالي وأياكس أمستردام الهولندي

ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وتوتنهام هوتسبير الإنجليزية، إلى دور الثمانية في "التشامبينزليج".

ووفق ما ذكر موقع "فوكس سبورتس"، فإن أحد المسئولين بالاتحاد الأوروبي للعبة نشر "بالخطأ"، الخميس، على حسابه في تويتر صورة تكشف نتائج القرعة، التي من المفترض أن

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تجرى عشية اليوم الجمعة، وجرى حذف الصورة فيما بعد.

تُظهر الصورة مواجهات قوية، حيث يتقابل ليفربول مع أياكس أمستردام، ويوفنتوس ضد بورتو، ومانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير، وأخيرًا برشلونة أمام مانشستر سيتي.

واستغرب المتابعون نشر "نتائج القرعة"، التي لم تجرِ بعد، وقال بعضهم إن ما سيحدث الجمعة مجرد تحصيل حاصل، وإن النتائج "معروفة مسبقًا"، مشيرين إلى أن الأمر يبعث على الشك في مصداقية المؤسسة.