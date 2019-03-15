اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، الحكم محمود البنا، لإدارة مباراة الإنتاج الحربي والنجوم التي ستقام، اليوم الجمعة، ضمن الأسبوع 26 لدوري القسم التي ستقام، اليوم الجمعة، ضمن الأسبوع 26 لدوري القسمالأول. يعاون البنا كل من: عمر فتحي وأحمد عبدالغني، وأحمد صالح حكمًا رابعًا، وكل من إبراهيم محجوب ومحمد عبدالعزيز حكمًا خامسًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البنا حكمًا لمباراة الإنتاج الحربي والنجوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.