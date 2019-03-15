قلق في الأهلي على معلول قبل لقاء شبيبة الساورة

تُسيطر حالة من القلق على عشاق النادي الأهلي قبل أهم مباريات الفريق على الصعيد القاري هذا الموسم أمام نادي شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل، بسبب الإصابات التي تلاحق الأعمدة الرئيسية في تشكيلة المدرب مارتن لاسارتي، وآخرهم الظهير الأيسر الدولي التونسي علي معلول الذي تغيب عن التدريبات اليوم.

وأصيب علي معلول بالإجهاد العضلي نهاية هذا الأسبوع، وأضطر إلى التغيب عن التدريبات الجماعية التي خاضها الفريق اليوم الخميس.

ويحتاج الأهلي لتقديم علي معلول لأفضل مستوياته لمساعدة الفريق على هزيمة شبيبة الساورة في الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد غد السبت على ملعب برج العرب بالاسكندرية، لضمان التأهل إلى ربع نهائي البطولة المستعصية على الأحمر في العامين الماضيين.

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وفي نفس الوقت، سيكون القادم من صفاقس تونس قبل ثلاثة أعوام ونصف، مطالبًا بتوزيع جهده على مدار شوطي المباراة، كي لا يُعرض نفسه لإصابة بالشد أو المزق العضلي كما حدث لعدد من زملائه في الآونة الأخيرة، وبالتالي الغياب عن قمة الدوري أمام الزمالك يوم 30 مارس الجاري.

وقال مدير الكرة في النادي الأهلي “سيد عبد الحفيظ” في تصريحات صحفية، إن غياب علي معلول عن تدريبات الخميس لا يعني خروجه من حسابات الجهاز الفني في مباراة شبيبة الساورة، مشيرًا إلى أن اللاعب جاهز للعب مثله مثل مروان محسن ورامي ربيعة.

واستقر الجهاز الفني للنادي الأهلي على إدراج اسم الحارس الدولي “محمد الشناوي” في قائمة الفريق المستدعاه للتواجد أمام شبيبة الساورة رغم إصابة إلتواء الكاحل التي تعرض لها أمام فيتا كلوب مطلع هذا الأسبوع، على أن يكون بديلاً للحارس الأساسي “علي لطفي”.