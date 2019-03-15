رياضة | انطلاق النسخة الأولى من ماراثون القاهرة تحت رعاية الشباب و الرياضة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق النسخة الأولى من ماراثون القاهرة تحت رعاية الشباب و الرياضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلق صباح اليوم الجمعة النسخة الاولى من "ماراثون القاهرة" والذي يقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة،والذي تنظمه بالتعاون مع شركة Cairo Runners لصالح مستشفى 57357

وقد أناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضة، وحضر المارثون اللواء إسماعيل الفار وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، الدكتور أشرف البجرمي مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة، اللواء محمد سلطان المسئول عن الحدائق العامة بمحافظة القاهرة، الدكتور أحمد جمعة معاون وزير الشباب والرياضة.

أقيم الماراثون في الساعة السادسة صباحا من أمام حديقة الحرية بوسط البلد، مرورا بمنطقة وسط البلد وكورنيش النيل ثم العودة مرة اخري لنفس النقطة.

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وتم تقسم الماراثون إلى خمسة سباقات الأول سباق 42 ك للمحترفين والثاني سباق 21 ك والثالث 10 ك للهواة والرابع جرى عائلي يبلغ مسافته 2 ك، وسباق باراليمبي.

وشارك في المارثون العدائين المصريين والدوليين كما حضره عدد كبير من الجنسيات المختلفة والشخصيات العامة ومجموعة من الفنانين لدعم مرضي السرطان كما سيتم التبرع بجزء من ثمن التذاكر لصالح مستشفى 57357.

و يعد هذا الماراثون حدثا رياضيا ضخما هو الأول من نوعه ليس فقط لكونه أول ماراثون يقام من منطقة وسط البلد لتنشيط السياحة ولكنه أيضا حدث رياضي له اهداف انسانية وابعاد سامية من اجل مساندة ودعم مرضي السرطان.