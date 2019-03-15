رياضة | الشيخ محمد بن زايد يفتتح الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019

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افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 التي تحتضنها مدينة أبوظبي ..بحضور ملوك و قادة عدد من الدول الشقيقة و الصديقة وأصحاب السمو حكام الإمارات و أولياء العهود وكبار ضيوف الدولة.

ووسط حضور جماهيري من محبي الألعاب العالمية الخاصة و ضيوف الدولة.. أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الانطلاق الرسمي لألعاب الأولمبياد الخاص.

و قال سموه في كلمة له " السلام عليكم و رحمة الله .. ضيوفنا الكرام.. السيدات والسادة.. جماهير هذه المنافسات العالمية.. بالإنابة عن أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله" .. " نرحب بكم ونحييكم في دار زايد بلدكم الثاني.. وبكل فخر نتشرف باستضافة دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019.. ونعتز بتواجدنا مع جميع أبطال الأولمبياد ورياضييه من مختلف أنحاء العالم.. اليوم بتواجدكم وتفاعلكم نرسل رسالة إلى العالم أنه لا مستحيل مع الإصرار والعزم، فقط الإرادة تصنع الفارق .. ونوجه تحية إلى جميع أصحاب الهمم لعزمهم و همتهم للوصول إلى القمم.. و أحيي اللاعبين المتواجدين في الملعب اليوم لشجاعتهم في تمثيل بلدانهم ولكونهم مصدر إلهام للجميع ...

أبنائي وبناتي.. أنا سعيد بمتابعتكم و تشجيعكم و كل شعب الإمارات يشجعكم و يفخر بعطائكم ".

من جانبه ألقى تيم شرايفر رئيس الأولمبياد الخاص الدولي كلمة أعرب خلالها عن شكره لقيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على كرم الضيافة.. كما وجه الشكر للمتطوعين والعائلات والمدربين والرعاة والمسؤولين إلى جانب مسؤولي الرعاية الصحية والرياضة والتربويين واللجنة المحلية المنظمة.. وأضاف أن الأولمبياد الخاص بلغ عامه الخمسين لكننا لا نزال في البداية .. وقال : " أرجو أن تنضموا إليَ وماري ديفيس ومجلس الإدارة الدولي وعائلتي" في تقديم الشكر للمؤسس والدتي يونيس كينيدي شرايفر صاحبة الإرادة الفولاذية التي وقفت طيلة حياتها ضد أشكال التمييز كافة .. لو كانت موجودة هنا اليوم في أبوظبي لكانت في قمة السعادة.. لكن سعادتها بكم ستكون أكبر لأنكم أصبحتم جميعاً مؤسسين.. نعم أنتم مؤسسون جميعا في كل مرة تقابلون فيها شخصاً تعرض للإقصاء .. في كل مرة تتخطون الحواجز لتلعبوا معه سوياً وفي كل مرة تصممون على أن تجعلوا العالم أكثر عدلاً واحتواءً.. فأنتم مؤسسو الأولمبياد الخاص الجديد".

و قال إن هدف الذكرى الخمسين للأولمبياد الخاص هي ألا نرضى بأقل من إحداث نقلة نوعية في إدماج أصحاب الهمم تفسح المجال أمام نوع جديد من الحرية في تاريخ البشرية.. نكرس أنفسنا لتغيير عقول و نظرة الناس تجاههم..نعلّم الناس كيف يرون بعيون الحب و أنه لا مكان للتمييز والانقسام .. ولا التشتت و لا الرفض بل الوحدة فقط.

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وخلال دخول وفود الدول 195 المشاركة بالالعاب تنوعت حرارة استقبال الوفود ن حيث حظيت بعثة الفراعنه خلال دخولها بتصيف وحماس ال40 الف متفرج الذين امتلأ بها ستاد مدينه زايد الرياضية التى اقيم عليها حفل الافتتاح

وتمثل الألعاب العالمية التي تستضيفها أبوظبي تكريمًا للإنجازات المذهلة التي حققتها شرايفر، التي توفيت قبل 10 أعوام.. كما يصادف هذا العام أيضًا مرور خمسة عقود على تأسيس الألعاب.

و بعد تكريم تاريخ الأولمبياد الخاص، جاءت لحظة الاحتفاء بالحدث الذي يسلط الضوء على الإرث الإنساني والرياضي مع وصول شعلة الأمل إلى الاستاد.

و كانت شعلة الأمل التي حملها رياضيو الأولمبياد الخاص من مختلف أرجاء العالم و فريق من ضباط الشرطة، قد وصلت إلى الاستاد، لتجري جولة داخله أثناء إقامة عروض مذهلة تمثل الثقافة والتقاليد الإماراتية على المنصة الرئيسية.

و استمتعت الجماهير بمشاهدة العروض الإماراتية التي قدمت على وقع الطبول ومنها عرض مجلس القهوة الإماراتية وسلِّمت شعلة الأمل من رياضي إلى آخر أثناء جريهم حول الملعب.. و اجتمع الرياضيون بعد ذلك حول المرجل الأولمبي لإيقاد الشعلة التي ستبقى مضيئة طوال فترة الأولمبياد الخاص.

و مع إيقاد الشعلة الأولمبية و أداء النشيد الرسمي للحدث اختتم حفل الافتتاح الرسمي الذي أعلن رسميًا عن انطلاق المنافسات الرياضية التي تستمر لمدة سبعة أيام متواصلة تعبيرًا عن الشجاعة والاتحاد والتضامن.