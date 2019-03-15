رياضة | مانشستر سيتي مهدد بعقوبة نارية من "فيفا"

تفاصيل سحب قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

أكتمل عقد المتأهلين للدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا مساء أمس بعد تأهل فريقي برشلونة وليفربول على حساب فريقي ليون وبايرن ميونيخ على الترتيب.

وتمكن برشلونة من تحقيق انتصارًا كبيرًا على ليون بنتيجة 5-1 ، بينما فاز ليفربول على بايرن ميونيخ 3-1.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن الأندية المتأهلة للدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا ، وجاءت كالآتي: برشلونة، يوفنتوس، مانشستر سيتي، ليفربول، مانشستر يونايتد ، توتنهام، أياكس، بورتو.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه من المقرر أن تجري قرعة الدور ربع النهائي لدوري الأبطال اليوم الجمعة في نيون بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ، الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت اسبانيا، 14:00 بتوقيت مكة المكرمة، 13:00 بتوقيت القاهرة.

ولأول مرة منذ عام 2012 ، سوف يسحب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرعة الدور ربع النهائي ، ونصف النهائي المحتمل للأبطال في نفس التوقيت.

ومن المقرر أن تلعب مباريات الدور ربع النهائي ، مباريات الذهاب يومي 9-10 أبريل ، على أن تقام مباريات الإياب يومي 16-17 ، بينما ستلعب مباريات الدور نصف النهائي ، الذهاب يومي 30 أبريل و1 مايو والإياب يومي 7-8 مايو ، على أن تقام المباراة النهائية يوم السبت 1 يونيو على ملعب واندا ميتروبوليتانو.