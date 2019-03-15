رياضة | الإنتاج الحربي والنجوم في موقعة تصحيح المسار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإنتاج الحربي والنجوم في موقعة تصحيح المسار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي الفريق الكروي الأول بنادي الإنتاج الحربي مع نظيره النجوم، في السادسة مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم لموسم 2018-2019.

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ويدخل الإنتاج موقعة اليوم بقيادة مديره الفني مختار مختار، للخروج من سلسلة الهزائم التي تلقاها مؤخرا، خلال الأربع مباريات الماضية، والعودة للمنافسة على المربع الذهبى، بينما يطمح النجوم للهروب من قاع الدورى، تحت قيادة مؤمن سليمان، وتحقيق الفوز الغائب من هزيمة سموحة برباعية نظيفة فى يناير الماضى.

ويحتل النجوم المركز الأخير برصيد 22 نقطة، بينما يوجد الإنتاج فى المركز الثامن، برصيد 31 نقطة.