رياضة | سهرة عائلية لنجوم برشلونة احتفالًا بتجديد "ألبا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سهرة عائلية لنجوم برشلونة احتفالًا بتجديد "ألبا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفل جوردي ألبا مدافع برشلونة، أمس الخميس، مع زملائه، بتجديد تعاقده مع البلوجرانا حتى صيف عام 2024.

وذكرت صحيفة "ماركا"، أن لاعبي برشلونة استغلوا الراحة التي حصلوا عليها من المدرب إرنستو فالفيردي، من أجل عقد سهرة عائلية على شرف تجديد عقد ألبا، والتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وظل الاحتفال حتى ساعة متأخرة، في فندق "صوفيا" الشهير، الذي تولى جوردي ميستري، نائب رئيس البلوجرانا، مهمة إدارته.

ويستعد برشلونة لمواجهة ريال بيتيس في الليجا، الأحد المقبل، على ملعب بينيتو فيامارين، بعدما نجح البلوجرانا في حجز بطاقة التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على ليون بنتيجة 5-1 الأربعاء الماضي.