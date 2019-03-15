رياضة | سهرة عائلية لنجوم برشلونة احتفالًا بتجديد "ألبا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سهرة عائلية لنجوم برشلونة احتفالًا بتجديد "ألبا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
احتفل جوردي ألبا مدافع برشلونة، أمس الخميس، مع زملائه، بتجديد تعاقده مع البلوجرانا حتى صيف عام 2024.
وذكرت صحيفة "ماركا"، أن لاعبي برشلونة استغلوا الراحة التي حصلوا عليها من المدرب إرنستو فالفيردي، من أجل عقد سهرة عائلية على شرف تجديد عقد ألبا، والتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وظل الاحتفال حتى ساعة متأخرة، في فندق "صوفيا" الشهير، الذي تولى جوردي ميستري، نائب رئيس البلوجرانا، مهمة إدارته.
ويستعد برشلونة لمواجهة ريال بيتيس في الليجا، الأحد المقبل، على ملعب بينيتو فيامارين، بعدما نجح البلوجرانا في حجز بطاقة التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على ليون بنتيجة 5-1 الأربعاء الماضي.
تفاصيل سحب قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
أكتمل عقد المتأهلين للدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا مساء أمس بعد تأهل فريقي برشلونة وليفربول على حساب فريقي ليون وبايرن ميونيخ على الترتيب.
وتمكن برشلونة من تحقيق انتصارًا كبيرًا على ليون بنتيجة 5-1 ، بينما فاز ليفربول على بايرن ميونيخ 3-1.
وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن الأندية المتأهلة للدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا ، وجاءت كالآتي: برشلونة، يوفنتوس، مانشستر سيتي، ليفربول، مانشستر يونايتد ، توتنهام، أياكس، بورتو.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه من المقرر أن تجري قرعة الدور ربع النهائي لدوري الأبطال اليوم الجمعة في نيون بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ، الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت اسبانيا، 14:00 بتوقيت مكة المكرمة، 13:00 بتوقيت القاهرة.
ولأول مرة منذ عام 2012 ، سوف يسحب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرعة الدور ربع النهائي ، ونصف النهائي المحتمل للأبطال في نفس التوقيت.
ومن المقرر أن تلعب مباريات الدور ربع النهائي ، مباريات الذهاب يومي 9-10 أبريل ، على أن تقام مباريات الإياب يومي 16-17 ، بينما ستلعب مباريات الدور نصف النهائي ، الذهاب يومي 30 أبريل و1 مايو والإياب يومي 7-8 مايو ، على أن تقام المباراة النهائية يوم السبت 1 يونيو على ملعب واندا ميتروبوليتانو.